РИАМО - 13 ноя. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о внесении сведений в отношении ООО «Сибирская деловая компания» в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа на поставку технической соли для нужд «Мосавтодора», говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от «Мосавтодора» о внесении сведений в отношении ООО «Сибирская деловая компания» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку соли технической для нужд «Мосавтодора», - говорится в сообщении.

Управление признало действия общества незаконными и приняло решение внести сведения об ООО «Сибирская деловая компания» в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания была не согласна с решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы выслушал стороны и поддержал решение Московского областного УФАС России.