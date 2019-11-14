Электросамокат, моноколесо, гироскутер и другие виды электротранспорта – тренд последних лет, который многие считают «транспортом будущего». Компактные и недорогие по сравнению с автомобилями, эти девайсы развивают скорость до 50 километров в час и даже выше. Однако этим летом москвичи обрушились с жалобами на электросамокатчиков – против них выступали и пешеходы, и автолюбители, и пассажиры метро, а Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД. Обозреватель РИАМО выяснил, какие проблемы создает электротранспорт в Москве, и что его ждет в будущем.

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Прорыв электросамокатов

© Сайт мэра Москвы

Электросамокаты стали появляться на улицах Москвы с лета 2017 года, а уже весной 2018 года в столице открылась первая городская система проката электросамокатов – «Делисамокат». Тогда на улицы столицы выехало около 700 электросамокатов, а в перспективе компания планировала довести их количество до 15 тысяч. Летом 2019 года в Москве работало уже пять сетей проката электросамокатов и с десяток небольших пунктов проката электротранспорта.

Прокатчики в первую очередь делали ставку на офисных работников, которым удобно добираться от метро до офиса и обратно. И не прогадали – офисный планктон, преимущественно молодые мужчины, стали их основными клиентами. Они же – основными покупателями электросамокатов и других электродевайсов, отмечают эксперты.

Летом 2019 электросамокаты стали рабочим транспортом и для столичных курьеров. Так, 500 самокатов закупила компания Delivery Club, чтобы доставка еды была еще более оперативной. Подхватили тренд и пиццерии, суши-бары и другие производители фастфуда.

Клуб любителей электротранспорта пополняется и за счет детей и подростков, которым давно наскучило кататься на обычных самокатах. На родительских форумах обсуждается покупка дорогих девайсов детям 8-10 лет и младше. Еще одна категория покупателей – родители дошкольников, которые используют электротранспорт вместе с ними.

По официальным данным, за 2018 год в России было продано около 32 тысяч электросамокатов и 10 тысяч моноколес. Причем десятая часть из них мощностью свыше 4 кВт.

Электросамокаты «прорвались» и в столичную подземку, ведь правила не запрещают их провозить. Правда, в сложенном виде и желательно в чехлах. Но часто самокатчики пренебрегают этим, а некоторые модели просто не складываются, чем бесят пассажиров в часы пик. На пустых платформах в поздние часы можно наблюдать катающихся на самокатах людей, хотя, по правилам метро, делать это категорически запрещено.

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Первые жертвы

По данным ГИБДД, с момента массового распространения самокатов (то есть с начала 2017 года) на улично-дорожной сети Москвы произошло порядка 140 аварий с участием людей на электротранспорте. В них погибли четыре человека и 130 получили травмы разной степени тяжести. При этом статистики случаев наезда электросамокатов на пешеходов в парках и на тротуарах не ведется, даже если пешеход получил травмы. Во многих случаях райдеры покидают место аварии.

Так, в конце октября 2019 года 6-летний мальчик на электросамокате сбил 8-летнюю девочку в центре Москвы, ей понадобилась медицинская помощь. У ребенка было зафиксировано сотрясение мозга и гематомы. Со слов мамы девочки, опубликованных в СМИ, виновники аварии сразу же покинули место происшествия.

Первый случай со смертельным исходом произошел летом 2018 года, когда 34-летний москвич задавил пешехода – 88-летнего мужчину. Против водителя электросамоката возбудили уголовное дело. А в 2017 году в результате столкновения с электросамокатом женщина получила тяжелую травму позвоночника. Однако, по данным движения «Союз пешеходов», возбудить дело против райдера так и не удалось.

Этим летом москвичи стали жаловаться, что гулять летом в парках и по набережным Москвы из-за электросамокатов стало очень опасно. Некоторые парки стали отказываться от прокатов электротранспорта, однако запрещать людям кататься по парку на своих электросамокатах и гироскутерах они не вправе. Только парк «Зарядье» запретил въезд и парковку любых транспортных средств на своей территории.

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На самокате по ТТК

Лихачи на мощных электросамокатах часто выезжают на проезжую часть, обгоняя мотоциклистов и маневрируя среди автомобилей, нарушая ПДД. Так, в конце мая такой экстремал попал под колеса автомобиля на Щелковском шоссе, выехав на красный свет.

Из-за угрозы ДТП с участием электротранспорта Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) предупредил об опасности в жесткой форме. Осенью шокирующая социальная реклама появилась на улицах города, а также в соцсетях ЦОДД. На фотографии изображен израненный окровавленный мужчина с загипсованной рукой. Из подписи к фото следует, что мужчину зовут Алексей, ему 23 года и он ехал по ТТК на электросамокате.

На официальном сайте ГИБДД поясняется, что действующие ПДД не выделяют пользователей «индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге» в отдельную категорию участников дорожного движения. Юридически они приравниваются к пешеходам, для которых за нарушение ПДД предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. «В случае ДТП с участием электросамоката и автомобиля происшествие квалифицируется как наезд на пешехода», – отмечается на сайте ведомства.

«Необходимо уравнять в правах электросамокаты и велосипеды, так как они ни габаритами, ни скоростью не отличаются друг от друга, и тогда все вопросы снимутся сами собой, а гироскутеры и моноколеса конечно приравнять к пешеходам и запретить езду по проезжей части», - предлагает в Instagram ЦОДД юзер с ником ikirshin.

«Все владельцы велосипедов и самокатов должны сдавать на права», - считает пользователь ozu_sensei.

В обсуждении социальной рекламы от ЦОДД на Facebook москвичи подтверждают, что электросамокатчики стали угрозой для города. «Людей на электросамокатах стало очень много. Они не глядя пересекают перекрестки на свой зеленый. На автополосе едут как полноправные участники движения… боюсь их», - пишет Юлия Смирнова. По словам Alka Makarova, «самокатисты вообще не чувствуют скорости почему-то, они уверены, что все должны расступиться перед ними, а порой их даже не слышно».

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Когда СИМ узаконят

В сентябре 2019 года Госавтоинспекция на своем сайте провела опрос граждан о необходимости определения правового статуса пользователей электросамокатов, гироскутеров и моноколес. В голосовании приняли участие около 90 тысяч человек. Опрос показал, что 18, 27% опрошенных считают, что это сделать «необходимо», 55,15% уверены, что «это ни к чему не приведет», и 25,58% «не использует данные устройства», и они им не мешают.

ГИБДД и Минтранс РФ давно задумались над тем, как узаконить передвижение на электросамокатах, моноколесах и других электродевайсах. Вопрос обсуждался в Мосгордуме, Госдуме, Общественной палате, в научном сообществе, и к концу октября 2019 года Минтранс представил проект поправок в Правила дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и находится в стадии общественного обсуждения.

Несмотря на настойчивые предложения «Союза пешеходов» признать электросамокаты и подобные девайсы транспортными средствами и приравнять к мопедам (с вытекающими обязательствами водителя иметь водительские права категории «М»), они получили другое название. В ПДД предлагают ввести термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) и установить для электротранспорта скоростной режим. Под новое понятие будут попадать электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, скейты, ролики и моноколеса.

Согласно проекту, на СИМ можно будет перемещаться по велодорожкам. А если их нет, можно заехать на тротуар, но ехать по нему не быстрее 20 км/ч. Если нет и тротуара, райдеру можно передвигаться по обочине дороги. Владельцам некоторых СИМ также могут разрешить выезд на правый край проезжей части дорог, на которых разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч и движение велосипедов. Однако это могут делать райдеры старше 14 лет, дорога при этом не должна является автомагистралью.

В поправки также вошли требования к оснащению СИМ – на них должны быть звуковые и световые сигналы, фонари и светоотражатели.

Кроме того, предлагается ввести новые дорожные знаки: «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», а также «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности».