РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. Автомобиль и маршрутка столкнулись на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец столкновения.

ДТП произошло около 17:00.

«На Октябрьском проспекте столкнулись маршрутка №71 и автомобиль. Они ехали навстречу друг другу – маршрутка в сторону Москвы, иномарка поворачивала налево возле стадиона «Торпедо», – говорится в сообщении.

По словам сотрудника службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», в аварии никто не пострадал.