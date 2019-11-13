РИАМО - 13 ноя. Мероприятие для предпринимателей «Game.Play: конференция по геймификации» пройдет в столице 15 ноября, участие в нем примут бизнесмены, которые уже успешно внедрили игровые элементы в свой бизнес, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пройдет конференция на площадке «Цифрового делового пространства». Ее участники обсудят повышение эффективности бизнес-процессов с помощью геймификации, а также актуальные проблемы внедрения игровых элементов в неигровых целях.

«Игровые элементы находят свое применение и в развитии бизнеса. Один из примеров использования - автоматизация, которая повышает эффективность и упрощает взаимодействие с клиентом. Благодаря таким конференциям предпринимателям удается под другим углом посмотреть на свой бизнес и найти новые методы управления», - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На мероприятии выступят эксперты и предприниматели, которые применяют автоматизацию и разные виды геймификации в бизнесе не только онлайн, но и офлайн. Главными темами конференции станут: «Геймификация в бизнес-процессах», «ВКонтакте» для бизнеса» и «Геймификация и сообщество комьюнити».

Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться можно по ссылке.