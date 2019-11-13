РИАМО - 13 ноя. Проект департамента здравоохранения столицы «Здоровая Москва» одержал победу в Гран-при крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также проект «Здоровая Москва» победил в номинации «Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях».

«Члены жюри оценили социальную направленность проекта, продуманную организацию, беспрецедентный масштаб и вклад в повышение качества жизни москвичей», - отмечается в материале.

Это не единственная заявка столицы, которая одержала победу на премии. Так, в номинации «Лучший проект продвижения здорового образа жизни» отметили другой проект московского департамента здравоохранения — «ЗОЖ — через молодежь».

Всего на премию претендовали более 140 проектов из 13 стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.