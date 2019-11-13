РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 ноя. В подмосковных Котельниках 15 ноября пройдет первый домашний матч чемпионата России по женскому мини-футболу для команды округа «Спартак», она сыграет против клуба из Орла, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Чемпионат России по женскому мини-футболу стартовал 18 октября. Два тура прошли в Москве и Нижнем Новгороде, третий пройдет в Котельниках. Участвуют две конференции: восток – шесть команд и запад – четыре команды.

«В эту пятницу (15 ноября – ред.) в Котельниках пройдет первый домашний матч чемпионата России по женскому мини-футболу команды «Спартак» (Котельники). Наша команда примет на своей площадке команду «ОрелГУ-КПРФ», – говорится в сообщении.

Важной частью в день проведения матча станет торжественное награждение игроков «Спартака» Котельников, на протяжении многих лет защищавших честь страны на международной арене. Награждение пройдет в честь важного события – в нынешнем году Женской национальной сборной России по мини-футболу исполняется 10 лет.

Матч пройдет в 14:00 в спорткомплексе «Котельники» по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №8А.

Глава городского округа Котельники Андрей Булгаков посетил тренировку и лично познакомился с игроками команды «Спартак».

«Необходимо во время каждого матча выкладываться на 100%, играть с самоотдачей и соблюдать игровую дисциплину. От поражений никто не застрахован. Однако воля к победе, командный дух должны присутствовать всегда! Считаю, у нас хороший подбор игроков, способных побеждать. Именно этого мы ждем от команды на предстоящем матче», – отметил Булгаков.

Воспитанницы котельниковского «Спартака» подарили главе города футбольный мяч со своими автографами.