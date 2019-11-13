РИАМО - 13 ноя. В ближайшее время обвиняемому в убийстве супруги москвичу изберут меру пресечения, связанную с лишение свободы, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 12 ноября в квартире жилого дома на улице Лескова в столице было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан муж потерпевшей. В ближайшее время в отношении фигуранта 1950 года рождения будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», - сказала Иванова.

Она добавила, что расследование уголовного дела продолжается.