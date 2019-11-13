РИАМО - 13 ноя. Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии пригласил жителей столицы проверить свое сексуальное здоровье, 16 и 23 ноября во всех филиалах центра можно пройти плановые и профилактические обследования, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Врачи-дерматовенерологи проведут консультативный прием, ответят на вопросы, связанные с предупреждением заражения ИППП», - говорится в сообщении.

В ближайшем к дому филиале центра можно будет сдать кровь на сифилис и ВИЧ, сделать бактериоскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, ПЦР-исследование на гонорею, хламидиозную и микоплазменную инфекции.

Прием пациентов будет проводиться 16 и 23 ноября с 09:00 до 16:00. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 558-58-28. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Как отметили медики, инфекции, передаваемые половым путем, вопреки заблуждению выявляются не только у мужчин, но и у женщин. В 2018 году ИППП были выявлены у 8601 пациента, женщины были в небольшом меньшинстве — 47,2% (4059 человек).

«За последние годы интерес молодых людей к собственному здоровью активно растет, проведение подобных профилактических мероприятий позволяет не только обнаружить проблему на ранних этапах, но и вовремя назначить правильное лечение», - подчеркнул главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.