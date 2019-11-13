РИАМО - 13 ноя. Численность выпускников детских домов с каждым годом в России сокращается, сообщила в среду заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина.

В доме правительства Московской области открылся VII Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. Мероприятие продлится два дня.

«Из представленных данных видно, что количество выпускников организаций (для детей-сирот – ред.) снижается», - сказала Синюгина в ходе съезда.

В презентации Синюгиной уточняется, что в 2017 году более 10,3 тысячи человек выпустились из детских домов, а в 2019 году их количество составило почти 8,8 тысячи человек.