РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 ноя. Глава Балашихи Сергей Юров поддержал идею строительства спорткомплекса на базе молодежной организации «Патриот» в городском округе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В среду в ходе выездного совещания Юров вместе с председателем организации Владимиром Сальковским осмотрел территорию и помещения учреждения, пообщался с ее работниками и провел совещание с руководством.

«Надо расширяться. Мы планируем здесь строительство спортивного комплекса за собственные средства. Нужно только разрешение. Глава Балашихи поддержал нашу идею и одобрил. Сейчас будем заниматься проектированием», – сказал Сальковский.

Он добавил, что в новом спортивном центре смогут заниматься около тысячи детей. Там будет большой зал для единоборств, где будут проводиться тренировки и соревнования.

В «Патриоте» занимается около тысячи человек. В составе 18 спортивных клубов и секций по боксу, дзюдо, самбо, айкидо, кикбоксингу, армейскому рукопашному бою, смешанным единоборствам, бразильскому джиу джитсу, карате, силовому атлетизму, художественной, спортивной и оздоровительной гимнастике.