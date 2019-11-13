РИАМО - 13 ноя. Разрешение на ввод эксплуатацию выдали новому производственно-складскому корпусу D завода по изготовлению бытовой электротехники LG, который находится на территории Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Полученное разрешение на ввод в эксплуатацию позволило начать работу нового производственно-складского комплекса завода LG. Создано дополнительно 110 рабочих мест», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Новый комплекс, общая площадь которого составляет 25,6 тысячи квадратных метров, располагается на 86 километре по Минскому шоссе. Объем инвестиций в проект составил 1,8 миллиарда рублей. Застройщиком выступило ООО «ЛГ Электроникс РУС» (Корея).

Планируется, что на первом этапе новый корпус предприятия будет играть роль склада готовой продукции и сервисного центра. Со временем в нем также начнут производить бытовую технику. Отличительной чертой данного предприятия является роботизация процессов. Здесь одновременно задействован труд и людей, и роботов.

Этот проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.