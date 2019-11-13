РИАМО – 13 ноя. Экскурсии на «Добром автобусе» посетили уже свыше 100 тысяч жителей столицы старшего поколения, для участия в проекте нужно записаться в центре социального обслуживания по месту жительства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что «Добрый автобус» - это социальный проект, который предложили активисты. Проект был поддержан правительством Москвы.

«Ежедневно 10 комфортабельных автобусов с бортовой кухней и системой климат-контроля берут 500 москвичей старшего поколения и бесплатно катают по столице. Они подъезжают к памятникам, храмам и другим достопримечательностям Москвы, останавливаются у Провиантских складов, музеев космонавтики и обороны Москвы, галерей Ильи Глазунова и Александра Шилова», — ответил Собянин на вопрос читателя aif.ru.

Он добавил, что в экскурсии также включены подземный музей парка «Зарядье», смотровая площадка «Панорама 360» в «Москва-Сити» и другие интересные места.

По словам мэра, в сентябре «Добрый автобус» перевез 100-тысячного пассажира.

Собянин отметил, что для участия в проекте нужно записаться в центре социального обслуживания по месту жительства.