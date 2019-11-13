РИАМО - 13 ноя. Бизнес-объекты площадью свыше тысячи квадратных метров обеспечат поступление в бюджет Московской области свыше 7,1 миллиарда рублей в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

На настоящий момент в перечне объектов, налог на которые рассчитывается от кадастровой стоимости, находится 3164 объекта. Это на 1050 объектов больше, чем в прошлом году. В перечень включаются торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты площадью более 1000 «квадратов».

«Таким образом, в консолидированный бюджет Московской области в текущем налоговом периоде поступит на 1,1 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Увеличение доходов связано не только с ростом количества объектов, но и с переоценкой кадастровой стоимости объектов в рамках госкадоценки 2018 года», – говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений региона Владислав Коган рассказал, что перечень объектов для начисления налогов от кадастровой стоимости формируется Минмособлимуществом ежегодно. В конце каждого года министерство утверждает список объектов, которые используются предпринимателями для организации бизнеса. Налоговая ставка на них начисляется от кадастровой стоимости по ставке 1,5% в текущем году.

Информация о новых объектах поступает в Минмособлимущество от органов местного самоуправления и сверяется с данными Росреестра. Утвержденный министерством список объектов направляется в ФНС для расчета и начисления налогов.

Коган подчеркнул, что Налоговым кодексом РФ регионам предоставлено право начислять налог от кадастровой стоимости объектов любой площади. Однако, чтобы поддержать малый бизнес области и не допустить увеличения нагрузки на него, правительство Подмосковья установило порог площади, которая будет облагаться налогом от кадастровой стоимости.

Таким образом, налоговая нагрузка на собственников, имеющих недвижимость небольшой площади – до 1 тысячи квадратных метров будет по-прежнему начисляться от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физлиц.