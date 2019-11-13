РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 ноя. В подмосковном Подольске 55 человек прошли анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильном пункте у железнодорожной станции Подольск, сообщается на сайте администрации горокруга.

Анонимное бесплатное тестирование населения на ВИЧ-инфекцию прошло 12 ноября ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря. Мероприятие состоялось благодаря поддержке специалистов Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

«В специально оборудованном автомобиле на площади станции Подольск анонимное тестирование прошли 55 человек. Медицинские специалисты предоставили экспресс-тесты для диагностики, а также распространили среди жителей информационные материалы. Участники получили информационную консультацию и узнали о мерах профилактики заболевания», – говорится в сообщении.

Целью акции «Сдай тест на ВИЧ» является повышение информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции, а также профилактика заболевания среди населения.