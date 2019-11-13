РИАМО - 13 ноя. Жители и гости деревни Ратчино городского округа Воскресенск посмотрели премьеру фильма «Ушедшие в туман», часть кино снимали в этих местах прошлой зимой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

С первых же минут на экране появились знакомые жителям виды.

«Глубокий философский смысл фильма напомнил всем о том, что одиночество не является выходом из сложной ситуации, нужно ценить тех, кто рядом. На встречу со зрителями приехали участники съемочной группы: режиссер фильма Вера Соколова, художник-постановщик Екатерина Петрашко, исполнительный продюсер Ольга Курбацкая», - говорится в сообщении.

Также во встрече приняли участие актрисы Анастасия Черникова и Ирина Новикова, певица Мила Романиди. Режиссер ответила на вопросы зрителей, рассказала о съемочном процессе.

Также дом культуры деревни Ратчино подарил частичку своего творчества. Виолетта Девяткина поразила присутствующих зажигательным исполнением песни Rolling in the Deep, а режиссеру вручили подарок ручной работы, выполненный в лоскутной технике.

Встреча получилась теплой, душевной и закончилась аплодисментами, совместной фотосессией и автограф-сессией. Жители деревни выразили огромную благодарность съемочной группе за возможность первыми увидеть замечательный фильм.