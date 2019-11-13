РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. На пассажирском транспорте и остановках в подмосковном Подольске начали размещать стикеры с информацией о времени, интервале движения поездов Курско-Рижского диаметра МЦД-2 «Нахабино-Подольск» и стоимости проезда, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В рамках подготовки к запуску МЦД-2 в салонах пассажирского транспорта и в остановочных павильонах на станции «Подольск» размещают информационные стикеры. Они позволят жителям Подольска узнать о времени, интервале движения поездов Курско-Рижского диаметра МЦД-2 «Нахабино-Подольск» и стоимости проезда», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день транспортным предприятиям выдали более 50 стикеров – 25 разместили в подвижных составах ООО «Глобал» и 30 – в МУП «Подольский троллейбус». В ближайшее время 20 информационных листов передадут перевозчику ООО «Скиф Транс».

Информация на наклейках поможет привлечь внимание жителей к новому виду транспортного сообщения.