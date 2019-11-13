РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 ноя. Депутат совета депутатов подмосковного Подольска Олег Паскарь подарил пылесос Климовскому центру социальной помощи семье и детям «Гармония», сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На личный прием к Паскарю обратилась директор ГБУСО МО «Климовский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» с просьбой об оказании содействия в техническом оснащении центра для уборки помещений.

«В частности, речь шла о приобретении удобного и достаточно мощного пылесоса для уборки помещений центра. Внимательно выслушав просьбу директора, после личного посещения центра, депутат Паскарь за счет личных средств приобрел пылесос и передал его коллективу работников центра», – говорится в сообщении.