РИАМО - 13 ноя. В Московской области завершена уборка масличных культур — рапса и горчицы, валовый сбор составил 48,3 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Убрано 24,9 тысячи гектаров, валовый сбор составил 48,3 тысячи тонн. В 2018 году было убрано 30,4 тысячи гектаров, собрано — 37,8 тысячи тонн», - отмечается в сообщении.

Урожай масличных культур в текущем году превысил показатели прошлого года на 28%.

Лидером по этим культурам стали предприятия агропромышленного комплекса городского округа Зарайск (ООО «ТуламашАгро», ООО «Сельхозпродукты», ООО «СПФ Агро»), где было убрано 8 тысяч гектаров, а валовый сбор составил 19,7 тысячи тонн.

На втором месте по уборке Серебряные Пруды, где с 5,3 тысячи гектаров собрали 7,3 тысячи тонн, а на третьем ֫— Луховицы, где с 4 тысяч гектаров собрали 8,7 тысячи тонн.