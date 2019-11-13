РИАМО – 13 ноя. Парк развлечений «Остров мечты» планируют сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, Мосгосстройнадзор в ближайшее время начнет проверку объекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строительство крупнейшего в Европе крытого тематического парка «Остров мечты» вышло на финишную прямую. Завершается внутренняя и наружная отделка зданий. Оборудование смонтировано, ведется тестирование аттракционов», - ответил Собянин на вопрос читателя aif.ru.

Он добавил, что застройщик планирует ввести парк в эксплуатацию в конце 2019 года. Перед этим в целях безопасности парк должен пройти проверку Мосгосстройнадзора. Контрольные мероприятия начнут в ближайшее время.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, который строят в Нагатинской пойме в Москве. На одной площадке будут объединены всемирно известные зарубежные герои мультфильмов и отечественные персонажи. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.