РИАМО - 13 ноя. В Москве заработал новый автобусный маршрут №С23, его запустили в том числе для удобства пациентов городской клинической больницы имени С.П. Боткина, от станции метро «Беговая» до медучреждения можно будет доехать всего за пять минут, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Автобус останавливается прямо напротив КПП №4 — это вход, ближайший к Городскому офтальмологическому центру Боткинской больницы, где сейчас завершается оснащение. Такое расположение остановки выбрано специально для того, чтобы максимально сократить пешую часть пути для пожилых слабовидящих пациентов. Также автобус №С23 делает остановку у КПП №2», - говорится в сообщении.

Ходить автобусы будут по маршруту от станции метро «Беговая» с остановками «Боткинская больница», «Храм», «Улица Маргелова», «Улица Авиаконструктора Сухого», «Дворец спорта «Мегаспорт», «Восточный выход «Мегаспорта», «Станция метро «ЦСКА». В обратном направлении автобусы будут отправляться прямо от «ЦСКА».

Данный социальный маршрут станет ежедневным. Автобусы будут ходить с 07:00 до 20:00. Плановые интервалы движения – около 20 минут в течение всего дня.

«Новый маршрут будет удобен после запуска Московских центральных диаметров, который ожидается до конца 2019 года. Конечная остановка автобусов расположена в непосредственной близости от станции Беговая (первый диаметр)», - добавляется в материале.