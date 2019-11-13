РИАМО - 13 ноя. С 1 ноября по 2 декабря в подмосковной Коломне впервые пройдет фестиваль-конкурс духовной песни имени святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Фестиваль приурочен ко дню памяти святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского – небесного покровителя Коломны.

«Святитель Филарет, митрополит Московский, – выдающийся церковный иерарх, знаменитый богослов и яркий проповедник, – является небесным покровителем не только своего родного града Коломны, но и всего Подмосковья, в духовной жизни которого в течение нескольких десятилетий принимал самое деятельное участие», - отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Он добавил, что в законе Московской области о праздничных днях и памятных датах, принятом в 2017 году, значится и Филаретовский день – 2 декабря. В рамках празднования этой даты Московская епархия и министерство культуры Московской области проводят в Коломне фестиваль духовных песнопений имени святителя Филарета Московского.

На первый фестиваль-конкурс подано 195 заявок из 43 муниципальных образований. Во второй тур фестиваля-конкурса отобрали 54 участника – это солисты и вокальные ансамбли, в число которых входят как светские, так и церковные коллективы.

В Коломне 17 ноября состоится второй тур фестиваля. Завершающий гала-концерт состоится 2 декабря в 18:00 во Дворце культуры «Тепловозостроитель» при участии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и министра культуры региона Елены Харламовой.