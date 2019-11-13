РИАМО - 13 ноя. Еще четыре новых электродепо появится в московском метро до конца 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время Московским метрополитеном эксплуатируется 21 электродепо. До конца 2023 года будет построено еще четыре новых: «Столбово», «Южное», «Нижегородское» и электродепо для обслуживания Большой кольцевой линии. Кроме этого, запланирована реконструкция депо «Сокол», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Электродепо являются базовыми предприятиями московской подземки по ремонту электропоездов и вспомогательному производству, помимо выполнения своей основной функции – стоянки составов, планового обслуживания и мойки.

В июне 2019 года закончили первый этап строительства электродепо «Руднево», где будут проходить обслуживание и ремонт поезда Некрасовской линии. Первый пусковой комплекс этого электродепо включает отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса, здание аварийно-восстановительных служб и вспомогательные сооружения.