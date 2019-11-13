РИАМО - 13 ноя. В подмосковном Дмитрове завершился хоккейный «Турнир пяти наций», на него собрались свыше 200 участников из России, Германии, Швейцарии, Чехии и Финляндии, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Мероприятие посвятили 25-летнему юбилею женского хоккея в России, который отмечается в этом году.

«Дмитров уже несколько лет подряд собирает сильнейшие команды мира на своем льду, даря болельщикам незабываемые эмоции от динамичных и ярких игр», - говорится в сообщении.

Система турнира — круговая: команды по очереди сыграли друг с другом, каждая провела по четыре матча.