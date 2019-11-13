РИАМО - 13 ноя. В 2019 году в 12 подмосковных парках появятся теннисные и шахматные столы, на территории 11 зон отдыха они их уже оборудовали, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Новое игровое оборудование выполнено из высококачественного белого цемента и прочного армирующего каркаса внутри с применением натурального заполнителя – белого мрамора. Благодаря этому столы получаются прочными и долговечными.

«Данные игровые столы давно зарекомендовали себя в странах Европы, но к нам добрались сравнительно недавно, так как для производства требуются богатые знания и технологии, позволяющие сделать долговечное игровое оборудование, которое при должном уходе прослужит 30 и более лет», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Столы появились в городском парке Ивантеевки, в Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды», в городском парке Солнечногорска, в городском парке Клина, в парках имени Льва Толстого и «Экоберег» в Химках, в городском парке в Богородском округе, в центральном парке в Долгопрудном, в парке «Калининец» в Наро-Фоминске, в городском парке Дубны, в городском парке Шатуры.

В ближайшее время столы разместят в городском парке Ступина.