РИАМО - 13 ноя. Комитет лесного хозяйства Московской области продолжает пополнять парк лесопожарной техники новыми автомобилями – закуплены 22 машины, которые отправятся на дежурства в филиалы по всему Подмосковью, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранения лесов» Московской области осуществлена очередная закупка 22 автомобилей за счет средств федерального бюджета, в том числе 10 автомобилей Chevrolet Niva, 10 автомобилей УАЗ 390945-550 и двух автомобилей ВАЗ-21214», – говорится в сообщении.

Новые машины отправятся на пожарно-химические станции во все филиалы подведомственного комитету учреждения «Центрлесхоз». Техника будет задействована для доставки личного состава к местам проведения работ, например, по прочистке просек.

С весны 2020 года технику будут использовать при выполнении мероприятий по противопожарному обустройству лесов, мониторингу пожарной опасности в лесах и для других работ.

До конца года запланировано приобретение еще двух грузовых автомобилей ГАЗ-А31R33, двух АЦВ-10 на шасси «Урал» 4320-1912-60Е5, автобуса ГАЗ-A65R32 и другой техники.