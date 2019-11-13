РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 ноя. Мастер-класс по персональному стилю провела для пожилых людей пенсионерка из Балашихи Татьяна Криканова, рассказав слушательницам, как одеваться со вкусом и хорошо выглядеть в своем возрасте, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча, которую организовали сотрудники отделения дневного пребывания №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов Балашихи, состоялось в культурно-деловом центре «Фабрика».

«Каждая женщина в любом возрасте хочет выглядеть стильно, ухоженно, красиво, чтобы на нее обращали внимание и говорили, как она прекрасна. Поэтому мы организовали встречу, в которой наша активная, стильная пенсионерка Татьяна Криканова рассказала слушательницам, как одеваться со вкусом и хорошо выглядеть в своем возрасте. Возможно, лекция подтолкнет некоторых слушательниц обновить свой гардероб, а на улицах Балашихи мы увидим настоящую неделю моды от наших пенсионерок», – сказала заведующая отделением дневного пребывания №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов Балашихи Валентина Греськив.

Она добавила, что Криканова принесла вещи из личного гардероба и также задействовала наряды слушательниц, чтобы наглядно показать, что, как и с чем нужно сочетать. Слушательницы попросили продолжить встречи, чтобы шить и обновлять свои гардеробы.

Губернаторская программа «Активное долголетие», разработанная министерством социального развития Московской области, реализуется в Балашихе с октября 2019 года. Люди старшего возраста могут посещать досуговые и спортивные центры, проходить обучение, участвовать в волонтерских проектах, ездить на экскурсии.