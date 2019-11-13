РИАМО - 13 ноя. Организатор незаконной недродобычи в Павловском Посаде должен будет компенсировать семимиллионный ущерб окружающей среде, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе рейда между деревнями Быково и Дмитрово инспекторы эконадзора остановили работы по выемке пескогрунта с помощью экскаватора. Нелегальная добыча велась на участке земель сельскохозяйственного назначения на площади около гектара на глубине до 3 метров», – говорится в сообщении.

На момент проверки пескогрунт перегружался в самосвал, который был задержан сотрудниками Минэкологии. Инспекторы эконадзора взяли пробы из кузова самосвала и экскаваторного ковша.

В ходе административного расследования был установлен собственник участка, физическое лицо. На организатора добычи наложили два административных штрафа. Теперь ему предстоит возместить ущерб, нанесенный почвам, в размере 7 миллионов рублей.