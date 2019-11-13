РИАМО - 13 ноя. В рамках программы «Активное долголетие» жители подмосковного Воскресенска посетили Егорьевск с экскурсионной программой, Воскресенск же посетили пенсионеры из Егорьевска и Зарайска, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

Жители городского округа Воскресенск становятся последовательными участниками проекта «Активное долголетие в Подмосковье». По мере возможности не только занимаются своим здоровьем, но и с удовольствием ездят на экскурсии.

«Так, 13 ноября воскресенцы побывали в соседнем Егорьевске, посетили известный и популярный историко-краеведческий музей, Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь, увидели собор святого Александра Невского, а также погуляли по парку «200 лет Егорьевску», — говорится в сообщении.

В этот же день в Воскресенск прибыли две организованные группы пенсионеров из Егорьевска и Зарайска. Гости посетили усадьбу Кривякино, городской историко-краеведческий музей, совершили прогулку по живописным местам вокруг Докторовских прудов.

Несмотря на то, что Воскресенск имеет не такую богатую историю, как его соседи, но и здесь есть, что посмотреть. Например, весь ноябрь в музее работает выставка заслуженного художника России В.А. Потлова «Скульптура в усадьбе». А на экскурсии в Иерусалимском храме можно узнать много интересного о колоколах и даже попробовать самим воспроизвести колокольный звон.

Есть еще один интересный экскурсионный тур «Полковые люди князя Дмитрия Пожарского», в котором экскурсанты становятся участниками завораживающего действа.