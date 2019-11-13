РИАМО - 13 ноя. В Дмитрове состоялась торжественная церемония подписания соглашения об установлении дружественных связей между Дмитровским и Можайским городскими округами, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

Подписи под документом поставили глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный и глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

«Подмосковье – единый, мощный регион, который будет становиться еще успешнее и сильнее, если мы будем сотрудничать и дружить друг с другом», - отметил Поночевный.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области экономики, торговли, инвестиционной деятельности, науки, образования, туризма, культуры, спорта. Оно откроет новые возможности для общения жителей округов и партнерства между предприятиями и учреждениями.