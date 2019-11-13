РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Глава Подольска Николай Пестов обратился к прокурору округа с просьбой провести проверку в отношении асфальтового завода с промзоны «Северная», который работал несмотря на запрет, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В нынешнем году по обращениям администрации округа в Подольскую прокуратуру Подольским территориальным отделом Роспотребнадзора проводились административные расследования, по результатам которых суд приостановил деятельность предприятий ООО «ДСК «Дорлидер» (на 60 суток с 28 мая) и ООО «Гранит-1» (на 90 суток с 30 сентября).

«Глава городского округа Подольск Николай Пестов направил обращение в адрес Подольского городского прокурора о проведении проверки и принятии мер прокурорского реагирования в отношении лиц, виновных в неисполнении постановления суда, на основании видеозаписи, размещенной в сообществе «Силикатная-2» в социальной сети Instagram», – говорится в сообщении.

В тексте обращения поясняется, что несмотря на вынесенный судебный акт на производственной территории ООО «Гранит-1» продолжается осуществление деятельности по производству асфальтобетонной смеси и товарного бетона, о чем свидетельствует видеосюжет.

Контроль за исполнением решения суда осуществляет Федеральная служба судебных приставов.