РИАМО - 13 ноя. С запуском второго участка Некрасовской линии Московского метрополитена пересадка на подземку и МЦК станет быстрее для 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Новый участок Некрасовской линии протянется от станции «Косино» до станции «Лефортово». Он будет проходить по территории районов Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский и Лефортово. Открытие второго этапа сделает пересадку быстрее и комфортнее, в первую очередь для тех, кто сейчас пользуется наземным транспортом.

«Текущая маршрутная сеть наземного транспорта будет оптимизирована к открытию второго участка Некрасовской линии – автобусы будут доставлять пассажиров к новым станциям. Это позволит жителям сразу нескольких районов сократить время поездки в автобусе и добраться до метро гораздо быстрее, чем сейчас, а также сделать удобные пересадки на станции метро и МЦК «Нижегородская», - сказал директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.

Также ожидается, что с этим возрастет и обеспеченность наземным транспортом жилых районов.