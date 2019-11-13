РИАМО - 13 ноя. В Коломенском округе Подмосковья прошел заключительный в 2019 году форум «Управдом», на котором обсудили налог для самозанятых, формирование и реализацию планов капитального ремонта многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава муниципалитета Денис Лебедев отметил, что регулярное проведение форумов «Управдом» играет важную роль для контроля качества и прозрачности работы по управлению многоквартирным жилым фондом, а также повышения уровня оказываемых коммунальных услуг.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева такие встречи проводятся в каждом муниципальном образовании. Считаю, что форумы «Управдом» должны изменить сознание жителей и управляющих компаний. Современное законодательство построено таким образом, что основные решения принимает именно собственник», — сказал Лебедев.

На повестку дня было вынесено два основных вопроса. Первый - налог на профессиональный доход, который должны уплачивать лица, имеющие статус самозанятых. Второй вопрос касался формирования и реализации планов капитального ремонта МКД. 81 дом в Коломенском городском округе включен в программу капремонта в этом году.