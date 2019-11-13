РИАМО - 13 ноя. В доме правительства Московской области стартовал VII Всероссийский съезд руководителей детских домов и органов опеки, участники которого примут участие в тренингах и обучающих семинарах, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Я искренне рада нашей сегодняшней встрече в Подмосковье. И от всех нас хочу поблагодарить организатора нашего съезда – Московскую область. И от души поблагодарить за то, что за очень короткие сроки все было подготовлено», - сказала заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина.

Она добавила, что Подмосковье для проведения форума выбрали не случайно.

«Потому что есть тот опыт, который действительно позволяет оценивать работу в вопросах опеки и попечительства в Московской области, кроме того, одного из лидеров в этом направлении в Российской Федерации», — уточнила замминистра.

Синюгина также зачитала приветственные слова министра просвещения РФ Ольги Васильевой участникам съезда.

«Я рада вас поприветствовать от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Кроме всего, я хотела бы поблагодарить министерство просвещения Российской Федерации за то, что выбрали Московскую область как площадку для проведения этого важнейшего, масштабного мероприятия», - добавила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что одним из важнейших приоритетов для правительства Московской области является развитие системы образования в регионе, в частности, работы органов опеки.

«В зоне нашего особого внимания – это, конечно, дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Наша работа направлена, прежде всего, на профилактику социального сиротства и сохранение именно кровной семьи, а также развитие семейного устройства детей-сирот, их социализации, их профессионального образования, конечно, обеспечиваем жильем», - подчеркнула Каклюгина.

VII Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, продлится два дня. Второй день пройдет в интерактивной форме – участники съезда примут участие в тренингах, обучающих семинарах, где они смогу обменяться опытом и обсудить возникающие вопросы.

Организаторами мероприятия выступили министерство просвещения России и правительство Московской области.