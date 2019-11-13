РИАМО - 13 ноя. Сотрудники полиции в Одинцовском городком округе проводят проверку по факту угроз несовершеннолетнему ребенку по заявлению адвоката родителей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщали, что фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковской обратились в правоохранительные органы через адвоката из-за угроз их шестилетнему сыну в социальных сетях. В своем Telegram-канале Рудковская подтвердила информацию, отметив, что заявление было написано месяц назад.

«7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в настоящее время полицейские начали проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.