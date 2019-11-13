РИАМО - 13 ноя. Дети в возрасте от 3 до 7 лет смогут посещать бесплатные занятия профессиональных тренеров карате в Реутове, для этого организована специальная социальная группа, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации подмосковного муниципалитета.

«Клуб «Вектор» организовал бесплатные занятия по карате. Для детей из малообеспеченных семей открылась социальная группа, в которую набирают детей с 3 до 7 лет. Для них предусмотрены занятия на бесплатной основе, обычная же стоимость курсов составляет от 3000 рублей в месяц в зависимости от группы и уровня подготовки», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, для записи в секцию ребенку необходимо принести справку, подтверждающую, что семья действительно является малообеспеченной.

«Этот социальный проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, на развитие спорта, в частности карате, в нашем городе. Группа тренируется два раза в неделю. В дальнейшем ребята будут принимать участие во всех мероприятиях клуба», – сказал руководитель детско-юношеского клуба карате «Вектор», член Федерации W.S.K.F. (The World Shotokan Karate-do Federation) России Виталий Жаровский.

Детско-юношеский клуб карате «Вектор» существует в Реутове с 2017 года. Занятия здесь проводятся для детей от 4 лет. Основное направление – традиционный стиль шотокан (бесконтактное карате). Кроме того, занимаются общефизической подготовкой – растяжкой, гимнастикой, а старшие спортсмены учатся традиционному окинавскому боевому искусству кобудо – работе с оружием.