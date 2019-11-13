РИАМО - 13 ноя. Строительство спортивного комплекса на территории транпортно-пересадочного узла «Некрасовка» начнется в этом году, объект включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«К строительству спортивного комплекса с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка» мы планируем приступить в этом году», – сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На уровне подземного этажа оборудуют блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта. На первом этаже разместят бассейн, крытый каток, вестибюль с гардеробом и кассами, помещения охраны, буфет и медицинский блок.

На втором этаже разместятся универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографией, шахматный клуб, фойе с буфетом и трибуны крытого катка, на третьем этаже – административные помещения.

Для создания доступной для маломобильных посетителей среды жизнедеятельности на объекте будет обеспечено беспрепятственное пользование услугами инвалидов всех групп, в том числе парковочные места и санитарно-бытовые помещения.