РИАМО - 13 ноя. Возвращение снега в Подмосковье и Москву ожидается в последние пять дней ноября, при этом пока нельзя с уверенностью сказать, что он снова не растает, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«До следующей недели у нас ожидается понижение температуры. Но снега пока не будет. Погода очень часто меняется в последней пятидневке ноября. С учетом потепления климата, последняя пятидневка ноября будет с морозцем и снегом», - сказала Позднякова.

Она добавила, что, несмотря на высокую вероятность снегопадов в конце ноября, не стоит ожидать формирования устойчивого снежного покрова.

«Пока не исключено, что снег может опять растаять. У нас вольно мощный антициклон. Он надолго сформировался над Казахстаном, и пока что у нас будут преобладать южные потоки», - добавила Позднякова.