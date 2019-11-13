РИАМО - 13 ноя. Тарифы на Московских центральных диаметрах, которые планируют открыть до конца ноября, позволят экономить до 75% транспортных расходов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«До конца ноября откроем первые линии МЦД. По ссылке можно рассчитать стоимость поездки с учетом диаметров. Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте «Тройка», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что новые тарифы позволят экономить до 75% расходов на проезд.

Московские центральные диаметры — один из крупнейших градостроительных проектов столицы. Планируемая дата запуска первых МЦД – 21 ноября. МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.