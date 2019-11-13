РИАМО - 13 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы жителей столицы во время прямого эфира 11 декабря, прислать вопросы можно в текстовом формате и видеороликом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Одиннадцатого декабря Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Задать их можно с помощью формы на этой странице», – говорится в сообщении.

Отправителям необходимо указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая интересует. Помимо текста, можно отправить мэру Москвы видеовопрос.

Прямую трансляцию эфира можно будет также посмотреть на официальном сайте мэра столицы 11 декабря в 20:00.