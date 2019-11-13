РИАМО - 13 ноя. Уголовное дело в отношении уроженца Ростовской области, обвиняемого в убийстве и нанесении побоев, направили в суд, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что 29 июня 2019 года, уроженец Ростовской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения на привокзальной площади Курского вокзала столицы, спровоцировал конфликт с двумя ранее незнакомыми мужчинами, ожидавшими прибытия такси. Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой обвиняемый избил одного из мужчин, а когда его товарищ попытался пресечь противоправные деяния злоумышленника, нанес ему удар ножом в область сердца», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному. По ходатайству следствия он находился под стражей.

На данный момент расследование дела в отношении него завершено. Материалы направлены в суд.