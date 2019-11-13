РИАМО - 13 ноя. Жители Московской области более 155 тысяч раз воспользовались градостроительными онлайн-сервисами, благодаря им жителям стало проще получать информацию, а также быстрее направлять запросы и подавать заявления, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Онлайн-сервисы «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ», реализованные в рамках масштабной работы по цифровизации градостроительного блока Подмосковья, стали доступны для жителей региона и представителей бизнеса в мае текущего года», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что благодаря сервисам граждане могут получить актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектах или о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, не выходя из дома.

Самым популярным стал сервис «Градпроработка онлайн» — на его долю пришлось более 75% запросов. При этом больше всего запросов к нему зафиксировано в Раменском округе, Чехове и Одинцовском округе. На втором месте по популярности сервис «Стройка рядом с домом».

На сегодняшний день очевиден положительный эффект от работы градостроительных онлайн-ресурсов — количество официальных обращений граждан по направлениям работы сервисов сократилось уже в три раза. Жителям Московской области стало проще получать информацию, а также быстрее направлять запросы и подавать заявления.