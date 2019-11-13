РИАМО - 13 ноя. На Школьном портале Московской области провели опрос, посвященный конфликтам в учебных заведениях, он позволил определить уровень конфликтности среды в коллективах и уровень осведомленности педагогов о происходящем в классах, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

Опрос проходил по инициативе детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой с 17 по 31 октября. В опросе приняли участие почти 19 тысяч человек: более 5,6 тысячи педагогов и 13,3 тысячи учащихся подмосковных школ всех возрастных групп.

«Почти 33% опрошенных детей сообщили, что в классах постоянно или часто обзывают кого-то обидными словами или угрожают, 15% признались, что сами испытывали подобное на себе. Согласились с этим утверждением чуть больше 10% участвующих в опросе педагогов, в то время как 89,9% из них указали, что такие ситуации случаются в коллективах редко или никогда», - отмечается в материале.

Почти 37% школьников сообщили, что постоянно или часто становятся свидетелями того, как в их коллективах высмеивают особенности кого-то из ребят (внешность, одежда, поведение, привычки), чуть менее 14% сообщили, что сами постоянно подвергаются насмешкам.

«Порадовало, что 76% подростков сказали, что никогда не наблюдали в своих коллективах ситуации, в которых сверстники заставляли бы кого-то совершать действия, унижающие достоинство, или искусственно бы создавали неприятные или опасные ситуации, а почти 67% опрошенных лично никогда не сталкивались с буллингом в социальных сетях», – сказала Мишонова.

На вопрос о том, каким образом педагоги разрешают возникающие конфликтные ситуации, большинство (почти 65%) ответили, что пытаются помирить ребят сами, беседуют, проводят тематические классные часы. Почти 30% ответили, что прибегают в таких случаях к помощи руководства школы, психолога, социального педагога, родителей. Чуть больше 5% учителей считают, что все проблемы идут из семьи.

Наиболее активными участниками опроса стали жители Богородского округа, Балашихи, Химок, Павловского Посада, Мытищ, Подольска. Среди школьников наибольшую активность продемонстрировали подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Суммарно их доля в числе опрошенных составила почти 60%. При этом наименьшую активность проявили 17-летние – всего 4,4% опрошенных.