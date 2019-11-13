РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 ноя. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» приступили к косметическому ремонту подъезда в одном из домов на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятом подъезде дома №15 по улице 43 Армии сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» приступили к выполнению работ по косметическому ремонту холла и 1 этажа. Приносим свои извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Сотрудники управляющей организации также ежедневно выполняют работы по содержанию и уборке придомовой территории.