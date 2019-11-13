РИАМО - 13 ноя. Хирурги Морозовской больницы спасли тяжело травмированного восьмимесячного ребенка, на которого напала охотничья собака – аргентинский дог, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Малыша доставили в состоянии тяжелейшего шока в реанимацию. Со слов родителей, на ребенка дома напала домашняя собака, когда мать отлучилась из комнаты. Врачи диагностировали у младенца множественные укусы тела, головы и лица. Раны сильно кровоточили, врачам пришлось вставлять венозные катетеры и стабилизировать состоянии маленького пациента.

«Компьютерная томография головного мозга и лицевого скелета выявила множественные оскольчатые вдавленные переломы костей свода черепа, также врачи заподозрили внутримозговую гематому теменной области и ряд других тяжелых повреждений», – говорится в сообщении.

Медики около 6 часов оперировали ребенка. После операции они провели вакцинацию против бешенства и экстренную вакцинацию против столбняка. На третьи сутки ребенка перевели в отделение нейрохирургии, где была продолжена инфузионная и бактериальная терапия. В данном отделении ребенок провел восемь дней и в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

Аргентинский дог – это крупная собака белого окраса. Основной ее задачей является охота на крупных животных, в том числе кабанов. Это первая и единственная официально признанная порода собак, выведенная в Аргентине.