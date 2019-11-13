РИАМО - 13 ноя. Школу со спортивным уклоном на 1,1 тысячи мест построят в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы, ее украсят контрастными панелями и оформят в современном стиле, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Фасады выполнят в современном стиле: ритмичность зданию придадут чередующиеся прямоугольные блоки, а также яркие контрастные панели в отделке. Стоит отметить и большой внутренний двор, который превратится в комфортное общественное пространство», - сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что площадь здания будет около 14 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает детские игровые площадки, школьный стадион и беговую дорожку.

В спортивной школе будут размещаться 44 класса для детей всех возрастов. По проекту здание делится на блоки средней и начальной школы, для которых сделают разные входы. Дополнительные занятия в здании будут проходить на созданном ИТ-полигоне, в фотостудии и других помещениях для различных кружков.

Кроме того, для спортивных помещений предусмотрен отдельный блок. Там будут находиться два спортивных и один гимнастический зал с душевыми, санузлами, комнатами инструкторов и инвентарными помещениями. В здании появится большой актовый зал на 660 мест с эстрадой, техническим центром, гримерными и кладовыми.

Также запланировано благоустройство территории вблизи школы, строительство детских игровых площадок, стадиона и беговой дорожки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что появление спортивных школ, особенно такого масштаба, помогает развивать молодые таланты.