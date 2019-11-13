РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. В Люберцах 16 ноября впервые пройдет показ кино экологической направленности, рассказывающее о происходящем на планете в рамках международного фестиваля ECOCUP, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Шестнадцатого ноября в Люберцах состоится показ документальных фильмов экологической направленности в рамках международного фестиваля ECOCUP – «ЭкоЧашка». Показ документального экологического кино состоится в 17:00 в картинной галерее по адресу: улица Звуковая, дом 3», – говорится в сообщении.

«ЭкоЧашка» – этоежегодный международный фестиваль «зеленого» документального кино. С 2010 года фестиваль привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше. На территории Московской области его соорганизатором выступил региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» и Фонд «ЭкоЛайн-Будущее». Мероприятие приурочено ко всемирному Дню рециклинга.

«Московская область примет фестиваль впервые. Мероприятие поддержано министерством ЖКХ Московской области, администрацией городского округа Люберцы, комитетом по культуре Люберцы, местным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия», – отмечается в материале.

В программе фестивального показа в Люберцах короткометражная программа «Секонд-хенд», включающая 10 короткометражных фильмов режиссеров из Англии, Германии, Ирландии, Франции и других стран. По итогам просмотра состоится обсуждение представленных картин и лекция об экологичном образе жизни.

Принять участие в фестивальном просмотре можно, зарегистрировавшись по ссылке.