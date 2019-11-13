РИАМО - 13 ноя. В Мосгордуме предложили новою градацию в стоимости патента для индивидуальных предпринимателей в ИТ-сфере - программистов, которые оказывают услуги для юрлиц, но не имеют наемных работников, специальный патент для таких предпринимателей обойдется в 60 тысяч рублей в год, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Оставим самозанятых фрилансеров, оказывающих услуги физическим лицам, в стороне, и сконцентрируемся на ИТ-специалистах, оказывающих услуги для юрлиц. Предлагаем к уже существующему патенту стоимостью 300 тысяч рублей, добавить возможность приобрести патент в 60 тысяч рублей при условии отсутствия наемных работников», - сказал на заседании круглого стола председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Мосгордумы Валерий Головченко.

По его словам, речь идет о создании градации в стоимости патента для программистов. На сегодняшний момент, если они хотят приобрести патент, то им нужно купить его за 300 тысяч рублей. Данное предложение направлено на то, чтобы патент для таких программистов стоил меньших денег, сопоставимых с их прогнозируемым доходом.

«Для того, чтобы эта мера была также стимулирующей, на наш взгляд, это 60 тысяч рублей в год плюс страховые взносы. <...> Дальше мы с коллегами разработаем некую дорожную карту, проведем ряд встреч, и потом это будет как поправка к закону», - отметил Головченко.