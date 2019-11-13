РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Сотрудники полиции Подольска приняли школьников в отряд «Юные друзья полиции» и провели для них экскурсию по лаборатории, также им показали, как составляют фотороботы и изолятор временного содержания (ИВС), говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Ветеран отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску, полковник полиции в отставке Борис Смирнов совместно с членом общественного совета при Управлении Вячеславом Поповым и председателем совета ветеранов Маргаритой Виноградовой провели торжественную церемонию посвящения учащихся 7 класса в отряд «Юные друзья полиции».

«Во время экскурсии ребятам рассказали, в чем заключается работа экспертов-криминалистов; показали лабораторию по проведению экспертизы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; как составляют фотороботы. Желающие прошли процедуру дактилоскопии, которая входит в перечень государственных услуг, предоставляемых управлением, и получили на память свои дактилоскопические карты с оттисками пальцев рук и ладоней. Также школьники посетили изолятор временного содержания УМВД», – говорится в сообщении.

В помещении музея УМВД на торжественном построении отряда «Юные друзья полиции» ребята дали клятву, пообещали примерно учиться, быть смелыми и честными, патриотами своей Родины, следить за соблюдением общественного порядка на территории школы, изучать и выполнять правила правовой культуры, помогать младшим школьникам и своим сверстникам.

Виноградова подчеркнула, что юному поколению необходимо рассказывать об истории полиции и воспитывать в них те ценности, которыми руководствуются сотрудники органов внутренних дел. Член Общественного совета Попов поздравил юных друзей полиции, поблагодарил за активную жизненную позицию и пожелал быть достойными членами общества.