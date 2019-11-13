РИАМО - 13 ноя. Около 10 тысяч памяток по вопросам перемещения автомобилей на специализированные стоянки раздадут будущим автомобилистам в нескольких автошколах на территории Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Московский паркинг» взаимодействует со столичными автошколами: наши работники проводят уроки для будущих автомобилистов, рассказывают о правилах пользования платными парковками, об организации московского парковочного пространства, способах оплаты парковки, существующих льготах и парковочных разрешениях, а также отвечают на все возникающие вопросы. Мы надеемся, что благодаря нашим информационным материалам у начинающих водителей в будущем не возникнет трудностей при парковке, а автомобиль они будут оставлять только в разрешенных местах», – сказал собеседник агентства.

В памятках, которые получат будущие водители, содержится информация о том, как узнать, переместили ваш автомобиль на спецстоянку или нет, и что делать, если автомобиль все же оказался на спецстоянке. Из памятки также можно узнать о тарифах, способах оплаты и необходимых документах для получения автомобиля.

С информацией о перемещении автомобилей на спецстоянки также можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru в разделе «Эвакуация». Печатные информационные материалы можно получить на спецстоянках и в сервисных центрах «Московский транспорт», расположенных по адресам: Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).