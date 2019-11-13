РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 ноя. В связи с проведением плановых работ 15 ноября в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения, света не будет с 9:00 до 17:00, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по установке приборов учета ожидается нарушение электроснабжения в СНТ «Матвеевка», – говорится в сообщении.

Также отключение электроэнергии пройдет в деревнях Острожки, Гальчино, Глотаево и Ярлыково.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.